Королева попрощалась с сыном в день его 19-летия: Когда меня не станет на земле

Наташа Королева в личном блоге поздравила сына от Сергея Глушко (Тарзан) с 19-м днем рождения. Артистка опубликовала трогательное стихотворение в честь важного события.

"Когда-нибудь, когда меня не станет на земле, Я уплыву на белом корабле туда, откуда никого не вернуть (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – начинается пронзительное четверостишье. В напутствии своему единственному сыну артистка пожелала ни о чем не жалеть, никого не винить и помнить, что побеждает всегда любовь.

Наташа Королева отметила, что эти строки принадлежать Екатерине Гордон, у которой сын Серафим также появился на свет 19 февраля. По мнению знаменитости, в стихотворении есть те самые правильные слова, которые должны звучать между матерью и ребенком.

Однако поклонники неоднозначно отреагировали на послание Наташи Королевой к Архипу. Некоторые посчитали, что стихотворение слишком печальное для такого радостного дня – артистка будто прощается с наследником уже сейчас.

"Сыночку всего самого доброго, но в такой день и такие грустные стихи? Наташа, тебе же столько мало лет! Такие стихи после 80-ти лет можно писать", "Желаю Архипу всего самого доброго и главное беречь маму и ценить каждое мгновение проведенное рядом с ней!", "Живите долго рядом с сыном будущеми внуками! Старейте рядом с сыном и внуками!" – написали в комментариях.

Напомним, недавно сын Наташи Королевой записал ремикс на песню Игоря Николаева "Дельфин и русалка". Также парень снял клип, в котором вместе со своей девушкой по имени Мелисса полуголый крутится на шесте. Поклонники посчитали, что подобные танцы – уже чересчур. Они посоветовали парню выбрать более мужественную профессию и не идти по стопам отца.