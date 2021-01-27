"Хочется плакать от счастья!": заподозренная в беременности Кожевникова сделала признание

В своем инстаграм-аккаунте знаменитость сделала неожиданное признание: "Мне хочется плакать от счастья! Мое желание сбылось!". Мария Кожевникова пообещала раскрыть все подробности в ближайшее время.
Слова актрисы вызвали бурные обсуждения. Некоторые пользователи заявили, что звезде удалось закрыть сбор средств на лечение больного ребенка. "Здорово, когда сбываются желания и мечты", – отметил один из комментаторов.
Большинство поклонников предположили, что в семье Кожевниковой скоро произойдет пополнение. "Беременность девочкой?", "Дочка будет?", "Наверное, беременность... Девочка" – засыпали звезду комментариями.
Отметим, что слухи о беременности актрисы ходят длительное время. Так, две недели назад подписчики обратили внимание на небольшой животик у звезды в кадре. Но тогда Мария Кожевникова опровергла домыслы пользователей.
Актриса много лет состоит в отношениях с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные обвенчались в Свято-Николаевском соборе в Ницце в 2013 году. У Марии Кожевниковой и ее избранника трое детей: Иван, Максим и Василий.
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