"Счастлива с другим": друзья разведенной Гагариной сделали громкое заявление

На днях названным "женихом" Гагариной стал ее директор Андрей Мухачев. Эту информацию подтвердила продюсер Олеся Сазыкина. Она сообщила, что Полина совершенно не забывает про личную жизнь, а роман с Мухачевым продолжается уже достаточно долго.
Друзей звезды возмутили подобные слухи. Они отметили, что Полина и Андрей давно работают вместе и дружат семьями. По их словам, у директора отличные отношения с женой, они воспитывают сына и дочку. Близкие люди Гагариной осуждают тех, кто распространяют эти слухи, и считают их поступок непорядочным.
Известно, что в январе певица отправилась на Мальдивы вместе с детьми. Тогда в соседней вилле поселился и Мухачев с супругой и детьми. Однако и этот факт не кажется друзьям певицы странным. Они уверяют, что Полина "счастлива с другим", а эти версии – "чушь".
Напомним, также рядом с исполнительницей на Мальдивах жил и ее избранник Владимир Чиняев. Ранее сообщалось, что они достаточно давно работали вместе, но роман начался приблизительно с лета прошлого года. Пока пара не планирует съезжаться.
Судя по всему, Гагарина предпочитает мужчин постарше. Разница в возрасте артистки и бывшего супруга составляет около десяти лет, Чиняев же старше на целых 14 лет. Ни для кого не секрет, что пока Владимир официально женат.
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