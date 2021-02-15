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Киркоров влез в разборки Бузовой и Манукяна: Его невозможно забыть

Киркоров влез в разборки Бузовой и Манукяна: Его невозможно забыть

Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский певец Филипп Киркоров мечется как меж двух огней между расставшихся Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. С одной стороны, у него всегда были отличные отношения с Ольгой, а с другой – с Давой он снял совместный клип. В эфире ТВ поп-король российской эстрады поделился наболевшим.
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Филипп Киркоров заявил, что Ольге Бузовой сейчас не до развлекательных передач. Она переживает сложный период жизни, потеряв любовь. Для нее это огромная трагедия, поэтому поп-король на сто процентов уверен, что бузовой нет на одной из актуальных программ среди участников.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Об этом Филипп Киркоров заявил на шоу "Маска" на телеканале НТВ, когда кто-то из членов жюри сделал предположение, что под костюмом прячется Ольга Бузова.

"О, моя Бузяндра! Ну не знаю, вряд ли она сейчас будет принимать участие в каком-то проекте. Оля в разлуке сейчас. забыть Даву невозможно", – с грустью сказал Филипп Киркоров.

Стоит отметить, что сразу после расставания Ольга Бузова веселилась и гуляла на праздновании своего 35-летия и выкладывала в "Инстаграм" лучезарные фото. Возможно, это всего лишь маска, и на самом деле она действительно тоскует. К слову, сейчас поклонники переживают расставание вместе с ними. Они льют слезы под новый хит Бузовой "Грустный трек" и песню Давы "Обнулила нас". Многие считают, что артисты посвятили друг другу свои новые композиции.

Однако не все верят в искренность чувств поющей ведущей и блогера. Некоторые считали их отношения пиар-контрактом, поэтому и расстались они якобы по его окончанию.

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Автор: 15 февраля 2021, 13:23 Источник: "Маска" • Требует проверки
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