Киркоров влез в разборки Бузовой и Манукяна: Его невозможно забыть

Российский певец Филипп Киркоров мечется как меж двух огней между расставшихся Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. С одной стороны, у него всегда были отличные отношения с Ольгой, а с другой – с Давой он снял совместный клип. В эфире ТВ поп-король российской эстрады поделился наболевшим.

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