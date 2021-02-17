Закрыли перед носом дверь: возмущенный Киркоров побежал в ЕСПЧ

Филипп Киркоров обжаловал постановление МИДа Литвы, которое запрещает ему въезжать на территорию балтийской республики в течение целых пяти лет. Российский певец возмущен таким поведением литовских властей. Ведь они буквально закрыли перед его носом дверь!
В связи с этим он немедленно обратился к своему адвокату Александру Добровинскому. По словам правозащитника, после суда в Литве и Европе по данному вопросу Филипп Киркоров намерен обратиться в Единый суд по правам человека (ЕСПЧ).
По словам представителя Вильнюсского окружного административного суда Аудриса Кутрявичюса, жалоба от певца действительно поступила 15 февраля, сообщает ТАСС.
Филипп Бедросович Киркоров широко известен в Прибалтике, по всей территории СНГ и дальше. Для него кажется диким то, что такой эстрадной величине, как он, нельзя куда-то въезжать.
Свое восхождение на Олимп Киркоров начал в Болгарии. Он имеет армянские и еврейские корни. Но, родившись в Болгарии, Филипп Бедросович навсегда стал в народе болгарином.
На самом же деле в его крови течет гремучая смесь. Его бабушка имела цыганские корни, а дедушка обладал красивой ирландской фамилией Манион и был наполовину французом.
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