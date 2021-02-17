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Шоу-бизнес
Закрыли перед носом дверь: возмущенный Киркоров побежал в ЕСПЧ

Закрыли перед носом дверь: возмущенный Киркоров побежал в ЕСПЧ

Филипп Киркоров. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
МИД Литвы запретил российскому артисту Филиппу Киркорову въезд в страну. В ведомстве утверждали, что посещавший Крым певец "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине". Певец возмутился таким положением дел.
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Филипп Киркоров обжаловал постановление МИДа Литвы, которое запрещает ему въезжать на территорию балтийской республики в течение целых пяти лет. Российский певец возмущен таким поведением литовских властей. Ведь они буквально закрыли перед его носом дверь!

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 Филипп Бедросович Киркоров

Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

В связи с этим он немедленно обратился к своему адвокату Александру Добровинскому. По словам правозащитника, после суда в Литве и Европе по данному вопросу Филипп Киркоров намерен обратиться в Единый суд по правам человека (ЕСПЧ).

По словам представителя Вильнюсского окружного административного суда Аудриса Кутрявичюса, жалоба от певца действительно поступила 15 февраля, сообщает ТАСС.

Филипп Бедросович Киркоров широко известен в Прибалтике, по всей территории СНГ и дальше. Для него кажется диким то, что такой эстрадной величине, как он, нельзя куда-то въезжать.

Свое восхождение на Олимп Киркоров начал в Болгарии. Он имеет армянские и еврейские корни. Но, родившись в Болгарии, Филипп Бедросович навсегда стал в народе болгарином.

На самом же деле в его крови течет гремучая смесь. Его бабушка имела цыганские корни, а дедушка обладал красивой ирландской фамилией Манион и был наполовину французом.

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Автор: 17 февраля 2021, 15:07 Источник: ТАСС ✓ Надежный источник
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Киркоров закатил шикарную вечеринку в разгар пандемии: без масок и социальной дистанции

комментарии

Ответить:

Гость624307
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Тебе гей Киркоров надо всю морду набить
Анастасия Макеева
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Гость611418
До чего же мерзкое чучело этот Киркорян! И кого из себя возомнил? Это в России гей попы не вылезают из тв и бесятся от жира. А даже такая мини страна как Литва жестко показала, что это чучело нежелательно в стране. Похоже, скоро вместе с придурком дубровинским пожалуются в ООН на притеснение.
рот закрыла
Гость625907
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Наступило время абсолютного беспредела. Ни законов не существует, ни правил - ничего не выполняется и не соблюдается. Нет никакой уверенности в том, что этот суд объективно отнесётся к решению возникшей проблемы. На сегодняшний день нет инстанции, в которую можно обратиться за помощью. Бесполезная трата. времени и здоровья.
Гость611418
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До чего же мерзкое чучело этот Киркорян! И кого из себя возомнил? Это в России гей попы не вылезают из тв и бесятся от жира. А даже такая мини страна как Литва жестко показала, что это чучело нежелательно в стране. Похоже, скоро вместе с придурком дубровинским пожалуются в ООН на притеснение.
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