Могила у дороги: как похоронили впавшую в кому жену звезды "Три аккорда"

В конце января исполнитель Ярослав Сумишевский сильно торопился на концерт. Помимо него в машине находилась супруга Наталья Бородкина, а управлял автомобилем организатор мероприятия Александр Гуляков. Случилось страшное.

Водитель попытался совершить обгон, однако маневр не удался: машина столкнулась с грузовиком. Александр скончался на месте. Самому артисту повезло, и он отделался сотрясением, а вот его супруга с самого начала была в крайне тяжелом состоянии. Наталья впала в кому.

Врачи до последнего пытались спасти ее. По словам мужа, женщине пришлось сделать переливание крови. После Бородкину удалось транспортировать на вертолете из Назарова в Красноярск.

Ярослав постоянно просил помощи у подписчиков, его поддерживали и делали все, что могли. Он рассказывал, что ухудшений в состоянии возлюбленной не наблюдается и верил в чудо. К несчастью, его не случилось. Шестого февраля артист рассказал, что Наталья Бородкина скончалась. Она была второй женой певца, а также его концертным директором.

Известно, что супругу Сумишевского похоронили на Химкинском кладбище. На прощании присутствовали только самые близкие люди: ни пресса, ни коллеги артиста не посетили траурное мероприятие.

Однако позднее журналисты все же добрались до могилы супруги артиста. Сообщается, что Наталья покоится практически рядом с входом на кладбище, у дороги. Сейчас на ее могиле лежит множество венков: и от мужа, и от родителей, и от друзей. Видимо, почтить память Натальи люди приходят и сейчас: поверх заснеженных букетов лежат и свежие цветы.

