47-летняя Наташа Королева в коротких шортиках вызвала оторопь

Наташа Королева имеет многомиллионную армию поклонников, именно поэтому в социальных сетях есть множество аккаунтов, где собираются почитатели творчества артистки. Они обсуждают новые и старые кадры знаменитости.
Так, на одной из фан-страниц Королевой в "Инстаграм" появилось видео, снятое артисткой для "Тик-Ток". Певица станцевала в коротких шортиках перед смартфоном. Многие поклонники оценили роскошную фигуру 47-летней супруги Тарзана, но нашлись и критики.
Некоторые считают, что в таком возрасте нужно быть серьезнее. "Наташа – шут. Просто смех", "Я очень люблю позитив, но она будто из психушки сбежала", "Позорище, Наташа...", – высказались интернет-пользователи. Истинные фанаты восприняли в штыки такие комментарии, поэтому призвали хейтеров немедленно покинуть фандом.
Напомним, ранее порцию нелестных отзывов получил 18-летний сын Наташи Королевой и Тарзана. Архип выпустил ремикс на песню Игоря Николаева "Дельфин и русалка", а также представил клип. На видео юноша предстал в одних трусах и продемонстрировал свои навыки стриптиза. Некоторые подписчики парня испытали отвращение.
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