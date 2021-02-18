"Наташа этого не заслужила": голый сын Королевой на шесте вызвал отвращение

В главных ролях снялся он сам и его девушка по имени Мелисса. Ребята решили продемонстрировать свои навыки стриптиза. Пара исполнила несколько танцевальных движений на шесте. Сын Наташи Королеовой предстал перед публикой в одних трусиках, а его спутница – в топе и плавках.
Поклонники неоднозначно отреагировали на видео. Некоторые похвалили Архипа Глушко за смелость, отметили его физическую подготовку и заявили, что и песня, и клип получились невероятно классными. К восторгам присоединилась и бабушка, мать Наташи Королевой, которая посоветовала внуку продолжать в том же духе.
Однако многим столь откровенные телодвижения показались излишними. Подписчики испытали отвращение при виде почти голого сына Королевой. Они посоветовали выбрать ему более достойную профессию и не идти по стопам отца.
"Ну началось.... По папиным стопам... Еще один стриптизер на подходе (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Архип ну простите меня но не нужно вам идти в стриптиз. Хватит одного", "Гены", "Честно... Очень хорошо относилась к Сергею...но он реально Наташу подвел... стыдно было за него... Наташа этого не заслужила", "Это ужас, неужели никто не видит, нужно мужскую профессию выбрать, а не это, движения ужасные, как и форма тела, у девочки красиво получается, лучше тогда петь", – написали в комментариях.
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