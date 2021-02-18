"Это большая потеря": Пригожин о смерти члена его семьи

О смерти Андрея Мягкова Иосиф Пригожин узнал от журналистов. Горе настигло его посреди дня во время повседневных дел. Он был шокирован трагическим известием и выразил глубокие соболезнования близким артиста.
Пригожин назвал Мягкова интеллигентным и воспитанным человеком, личностью, у которой всегда были уникальные роли и своя манера исполнения.
Супруг российской певицы Валерии сказал, что в его семье давно воспринимали актера как родного, буквально "как члена семьи", хотя они и не были лично знакомы. Зато ежегодно фильмы с участием Мягкова по традиции смотрят перед Новым годом и воспринимают уже как своего. По словам Пригожина, сейчас такое время, когда уходит цвет русской нации и культуры, пишет ФАН.
"Для нашего поколения – это большая потеря", – сказал Иосиф Пригожин.
Напомним, советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков умер на 83-м году жизни. Его обнаружила без сознания жена. Прибывшие по вызову медики уже не могли ничего сделать и лишь констатировали смерть. Андрей Мягков стал стал широко известен публике и любим зрителями после выхода на массовые экраны кино "Служебный роман", "Ирония судьбы, или С легким паром!".
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