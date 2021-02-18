Укупник назвал причину скандального развода с женой: Что-то надломилось

68-летний Аркадий Укупник, который редко говорит о личной жизни, рассказал Борису Корчевникову, что познакомился с Ольгой на каком-то празднике в синагоге. Музыкант сразу проявил симпатию к девушке. Их отношения стали быстро развиваться.
Однажды Укупник в шутку предложил избраннице вступить в брак. Ольга на удивление согласилась выйти замуж. Вскоре она родила от музыканта сына, которого назвали Григорием. Влюбленные наслаждались супружеской жизнью до определенного момента.
Через несколько лет в семье произошел разлад. В скандал влезла мать Ольги. В какой-то момент Укупник собрал вещи и переехал в съемную квартиру, оставив жену и двухлетнего сына. Говоря о расставании, Аркадий Семенович не смог внятно назвать причину развода.
"Что-то у меня надломилось тогда внутри. Какая-то трещина случилась", – вспомнил музыкант.
Напомним, Аркадий Укупник был женат трижды. Второй женой артиста стала его соседка Марина Никитина, которая родила от него дочь Юнну. Третья супруга музыканта – глава туристической фирмы Наталья Турчинская. В этом браке на свет появилась вторая наследница артиста София.
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