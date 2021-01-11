"Человеку сложно совладать с настроением": стало известно об истинной натуре Добронравова

Минувший, 2020 год стал для звезды сериала "Сваты" знаковым. Федор Добронравов решился на важный шаг – уволился из Театра сатиры, которому посвятил 15 лет жизни. О том, что принесет артисту наступивший 2021-й, рассказала астролог Анна Гехман.

Луна в Деве – это знак служения и чистоты. Она сделает человека перфекционистом. Эти люди всегда очень много работают, любят порядок во всем. Они хорошо зарабатывают благодаря своему рационализму, расчетливости и трудолюбию, привязаны к материальному. Еще с детства знают цену деньгам. Не привязаны к семье, им приятнее находится среди друзей. Дева – это женский знак, символом которого является Дева, часто представители этого знака обладают привлекательной внешностью. Согласно древним писаниям они "искусны в музыке, танцах, артистичны, добродетельны и разумны".

Могут работать везде, где нужна аккуратность и четкость. Меркурий в Деве – сильное положение Меркурия. Оно дает человеку логическое мышление, практический интеллект, прекрасную память. Критичны как к себе, так и к другим. Хорошие организаторы. Однако присутствие Марса внесет в эту рационализаторскую натуру некую сумятицу и беспокойство. Такому человеку сложно будет совладать со своим настроением. Ему постоянно нужно будет куда-то бежать, вечное беспокойство. А все ли я успел, все ли правильно сделал?!

Солнце во Льве дает, как правило, гордую натуру, эго и чрезмерную уверенность в себе. Однако Солнце в 12 доме рядом с Раху даст массу сомнений и неуверенность, а так же слабое здоровье.

Ретроградный Сатурн в Козероге делает человека упрямым и заставляет следовать своим целям. Ретроградный Юпитер же говорит о том, что человек рискует там, где другие боятся. Такой человек не принимает догмы и создает свои собственные. У таких людей слишком аналитическое мышление и они подвержены экстриму, но после 30 лет из-за пережитых несчастий и ошибок человек становится очень духовным.

2021 год принесет Федору Добронравову много переживаний за сыновей и вложения в ценные бумаги, если таковые имеются. Возможны волнения в сфере отношений. Между тем переживания окажутся напрасны, все сложится наилучшим образом. Год принесет много положительных событий и эмоций, а так же прибыли. В творческом плане могут возникнуть серьезные перемены, появится апатия и желания отойти от дел.

Человека потянет к духовности и уединению. Этот год будет годом анализа предыдущих лет. Возможно, возникнет желание передавать опыт ученикам. Этот год, как никакой другой будет этому способствовать. Ведь энергии 21 года – это энергии Меркурия, а Меркурий связан с бизнесом, интеллектом, памятью и обучением.