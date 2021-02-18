"Нет сил говорить": Брыльска разрыдалась из-за смерти Мягкова

Андрей Мягков и Барбара Брыльска сыграли главные роли во всеми любимом фильме "Ирония судьбы, или С легким паром". После съемок актеры не поддерживали общение, но сохранили теплые воспоминания друг о друге.
Новость о смерти коллеги глубоко потрясла Брыльску. Актриса отметила, что Мягков был прекрасным человеком. "У меня нет сил говорить, я плачу", – приводит ее слова телеграм-канал РИА Новости.
О кончине Андрея Мягкова стало известно утром 18 февраля. Ему было 82 года. По предварительным данным, жена обнаружила актера дома без сознания и вызвала скорую. Прибывшие на место медики, к сожалению, не смогли спасти его.
Точная причина смерти народного артиста пока не называется. Предположительно, Мягков умер от острой сердечной недостаточности. Дату и время прощания родные сообщат позднее.
Напомним, Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. После окончания Школы-студии МХАТ в 1965 году он поступил в "Современник". В 1977 году актер перешел в Московский художественный театр (МХТ) имени Чехова.
Среди наиболее известных работ Андрея Мягкова – роли в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Братья Карамазовы", "Гараж", "Жестокий романс" и "Дни Турбиных".
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