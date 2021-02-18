"Хочется обрести дзен": стало известно о планах Подольской оставить младшего сына

Многие звезды предпочитают рано выходить из декрета, чтобы восстанавливать форму и потихоньку возвращаться к работе. Оказалось, одной из сторонниц таких радикальных решений является и Наталья Подольская. Ее маленькому сыну сейчас всего три месяца.

Певица заявила, что в ближайшее время начнет вливаться в свой обычный график. Она засиделась дома и скучает по творчеству, поэтому совсем скоро возобновятся ее концерты. Исполнительница подчеркнула, что это произойдет уже в конце этого месяца или в начале следующего.

Артистка рассказала, что работает всю свою жизнь и невероятно наслаждается этим. Однако пока ей тяжело представить себе, как справиться со стрессом: малыш будет проводить много времени без нее. Певица подчеркнула, что ей будет помогать бабушка ребенка и няня. Она сообщила, что ей "хочется обрести дзен" и научиться совмещать счастливое материнство с работой.

Наталья убеждена, что ей удастся перешагнуть через все переживания и выйти на сцену. Она считает, что реализация должна происходить сразу в нескольких сферах. Многие поклонники поняли Подольскую и поделились своим опытом.

"Возможно, это и правильно. Уже сейчас приучать ребёнка, к тому, что мама отличается на какое-то время", "Вы большая молодец! Не надо сидеть дома, жизнь быстро проходит", "Бабушка и няня будут присылать вам фото и видео, где ваш сынок будет в полном порядке, и Вы будете успокаиваться", "Материнство – не приговор", – писали пользователи.

Многие осудили Наталью за подобное решение. "Я вообще не понимаю как можно своего ребенка оставить какой-то чужой тетке – няне? Вы, прежде всего, жена и мать двоих детей", "К работе всегда можно вернуться, тем более нет надобности зарабатывать маме в Вашей ситуации. А вот время и наслаждение не вернуть никогда", "Дамы, мужика на вас нет, сказал бы "ША". Когда в полной семье все отлично и денежно, работа – это побег", "А оно Вам надо – карьерить именно сейчас, когда крохе так мало ещё?" – возмутились подписчики.