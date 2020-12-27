Подольская и Пресняков решились на крупную покупку в пандемию: Я всегда мечтала об этом

В настоящий момент Владимир Пресняков и Наталья Подольская живут в просторном доме, который находится в Подмосковье. Но после того, как появился на свет еще один наследник, семья задумалась о покупке нового жилья.
В своем инстаграм-аккаунте Наталья опубликовала снимок, сделанный в новой квартире. Певица рассказала, что приобрела квадратные метры в элитном жилом комплексе, который находится в Очаково-Матвеевском районе Москвы.
Подольской очень понравилось, что во дворе нет машин, рядом есть парк, школы и детские сады. Певица также отметила, что в квартире очень высокие потолки – пять метров. "Я всегда мечтала об этом!", – призналась супруга Преснякова.
Многие поклонники принялись поздравлять семью с покупкой. Но некоторые интернет-пользователи выразили недоумение. Они удивились, что, имея просторный загородный дом, супруги решили купить квартиру в столице. "Переезжать из собственного дома?! Что за бред?!", – высказался фолловер.
Напомним, недавно Наталья Подольская выложила в "Инстаграм" видео, на котором запечатлена крупным планом ее пятая точка. Поклонники, которые не смогли сдержать смех, отметили операторскую работу Владимира Преснякова.
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