Организм ослаб: Подольская прокомментировала информацию о страшной болезни

В СМИ появилась информация о том, что 38-летняя Наталья Подольская отправлена на карантин из-за обнаруженного у нее коронавируса. Болезнь протекает в легкой форме, госпитализация пока не требуется.
Сообщалось, что если бы не анализы, то певица возможно и вовсе не узнала бы о болезни. Но она якобы почувствовала легкое недомогание и на всякий случай решила провериться. По данным прессы, ковид подтвердился. Кроме Натальи Подольской каким-то чудом в семье больше никто не заболел.
Певица решила прокомментировать информацию о своем состоянии. В своем блоге она опубликовала фото с прогулки с сыном и подписала кадр "Все хорошо". Возможно, этот кадр архивный, и артистка находится на карантине. А возможно она и вовсе не больна. Поклонникам остается лишь гадать.
Напомним, в конце прошлого года Наталья Подольская родила второго ребенка от мужа Владимира Преснякова. Мальчика назвали Иваном. После родов она быстро пришла в форму и за три месяца сбросила 12 килограммов. Возможно, после родов организм звезды ослаб, и она могла подхватить опасную заразу.
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