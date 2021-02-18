Застукали их в машине: Кравиц заподозрили в беременности от Бэтмена

Фанаты возлюбленной Роберта Паттинсона Сьюки Уотерхаус не верят в информацию о том, что на съемках нового фильма Паттинсон начал отношения с коллегой.
Однако статьи об этом уже разлетаются в прессе как горячие пирожки. Новые подробности со ссылкой на собственные источники публикует портал Reddit.
По данным инсайдера, коллеги застукали Паттинсона и Кравиц за интимной сценой в машине. Происходящее якобы увидели все участники съемочного процесса и сам режиссер Мэтт Ривз. Коллеги пары были шокированы такой наглостью. Режиссер был возмущен настолько, что грубо прервал сладкую парочку. Но это оказались не все сюрпризы.
"Зои сделала тест на беременность, и он оказался положительным", – приводит портал слова источника.
По некоторым данным, звезда саги "Сумерки" Роберт Паттинсон и его коллега, актриса Зои Кравиц начали встречаться еще в октябре прошлого года, но свои отношения они скрывали, ведь сердце Роберты было несвободно. В отличие от голливудского актера Зои Кравиц давно развелась со своим супругом.
Возлюбленная Паттинсона или же уже бывшая возлюбленная Сьюки Уотерхаус пока никак не прокомментировала информацию
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