Дорн полез целоваться к Смолову на глазах у внучки Ельцина

Недавно стало известно, что Федор Смолов встречается с внучкой Бориса Ельцина. Форвард "Локомотива" выложил совместную фото, подтвердив слухи об их романе. Новогодние каникулы пара провела на карибской вилле. А на днях Смолов отметил свой день рождения, на котором помимо его возлюбленной были многие отечественные звезды.

прочитано 523 раза