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Шоу-бизнес
Дорн полез целоваться к Смолову на глазах у внучки Ельцина

Дорн полез целоваться к Смолову на глазах у внучки Ельцина

Федор Смолов. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно стало известно, что Федор Смолов встречается с внучкой Бориса Ельцина. Форвард "Локомотива" выложил совместную фото, подтвердив слухи об их романе. Новогодние каникулы пара провела на карибской вилле. А на днях Смолов отметил свой день рождения, на котором помимо его возлюбленной были многие отечественные звезды.
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31 год футболисту Федору Смолову исполнился еще 9 февраля, но отметить день рождения он и его спутница Маша Юмашева решили только на днях. Тусовка состоялась в одном из московских клубов.

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Судя по снимкам, опубликованным в "Инстаграм", вечеринка удалась. Для именинника выступил российский певец Иван Дорн. Он исполнил свой хит "Не надо стесняться" и другие песни.

На некоторых кадрах видно, что Иван Дорн горячо целует именинника в щеку. На других снимках валяется с ним на полу. Одним словом, обстановка на мероприятии стояла дружеская. На вечеринку также пришли рэперы Buda OG, PHARAOH, певица Светлана Лобода.

Напомним, Мария Юмашева – младшая дочь младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны от ее третьего супруга Валентина Юмашева, который был советником первого президента РФ.

Мария родилась 14 апреля 2002 года. Она росла в светской обстановке. С детства ее опекали специально приглашенные няни, которые учили ее английскому и французскому языкам. Также она увлекалась балетом, музыкой, вокалом, теннисом, рисованием, гимнастикой и верховой ездой.

Накануне дня рождения своего возлюбленного Федора Смолова Мария Юмашева трогательно поздравила его. Она опубликовала черно-белое фото и прикрепила к нему сердечко.

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Автор: 17 февраля 2021, 16:35 Источник: Instagram • Требует проверки
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