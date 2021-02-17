Дорн полез целоваться к Смолову на глазах у внучки Ельцина

31 год футболисту Федору Смолову исполнился еще 9 февраля, но отметить день рождения он и его спутница Маша Юмашева решили только на днях. Тусовка состоялась в одном из московских клубов.
Судя по снимкам, опубликованным в "Инстаграм", вечеринка удалась. Для именинника выступил российский певец Иван Дорн. Он исполнил свой хит "Не надо стесняться" и другие песни.
На некоторых кадрах видно, что Иван Дорн горячо целует именинника в щеку. На других снимках валяется с ним на полу. Одним словом, обстановка на мероприятии стояла дружеская. На вечеринку также пришли рэперы Buda OG, PHARAOH, певица Светлана Лобода.
Напомним, Мария Юмашева – младшая дочь младшей дочери Бориса Ельцина Татьяны от ее третьего супруга Валентина Юмашева, который был советником первого президента РФ.
Мария родилась 14 апреля 2002 года. Она росла в светской обстановке. С детства ее опекали специально приглашенные няни, которые учили ее английскому и французскому языкам. Также она увлекалась балетом, музыкой, вокалом, теннисом, рисованием, гимнастикой и верховой ездой.
Накануне дня рождения своего возлюбленного Федора Смолова Мария Юмашева трогательно поздравила его. Она опубликовала черно-белое фото и прикрепила к нему сердечко.
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