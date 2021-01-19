Смолов рассекретил отношения с внучкой Ельцина

Несколько месяцев назад в Сети стали ходить слухи о том, что футболист российской сборной встречается с наследницей бывшего президента России Бориса Ельцина. Информация долго не могла найти своего подтверждения, и вот ситуация разъяснилась.

В начале этого года информация о романе футболиста и внучки Бориса Ельцина вновь начала курсировать в Сети. Представитель Федора Смолова решил прокомментировать слухи.

Как выяснилось, у пары действительно роман, однако афишировать его влюбленные не намерены. 30-летний нападающий сборной России по футболу Федор Смолов и 18-летняя Мария Юмашева не хотят рассказывать о своей любви из-за весомой разницы в возрасте, хотя, как известно, в российском шоу-бизнесе случалось и не такое.

По всей видимости, слухи поползли по вине "добрых друзей" пары, в компании которых они провели новогодние каникулы. Пара с друзьями отдыхала на Карибском море.

Пиар-менеджер футболиста "Локомотива" Елена Болотова рассказала, что Федор Смолов не скрывает отношений с внучкой Ельцина, но и говорить о них подробно пока не хочет. Все дело в том, что это может плохо сказаться на его спортивной карьере.

"Не хотим, чтобы был этот перекос, чтобы обсуждалась в первую очередь личная жизнь, а потом уже спортивные достижения", – рассказала Елена Болотова в беседе с Василием Коновым на ютуб-канале KonOff.