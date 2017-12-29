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Дек. 29, 2017
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Новая пассия Смолова побила Лопыреву

567

После разрыва с Викторией Лопыревой футболист Федор Смолов недолго страдал в одиночестве. Сейчас спортсмен увлечен Юлией Левченко. По мнению фанатов, знойная брюнетка Юля ничуть не хуже светловолосой Вики. А некоторые думают, что даже лучше.

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