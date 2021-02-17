Сын известного актера погиб под колесами электрички

С первой супругой Ольгой артист учился в институте. По его словам, он никогда не умел знакомиться, поэтому целый год не решался представиться понравившейся девушке. Спустя некоторое время студенты поехали в колхоз убирать картошку, там и завязалась их дружба. Вскоре Оля стала его женой, однако брак продлился недолго. Семью не спасло и рождение общего сына Бориса.
Как отметил Алексей Никульников в эфире шоу "Судьба человека", он постарался сохранить с матерью своего ребенка хорошие отношения. Однако горе только разобщило их – в середине 90-х Борис погиб.
По словам актера, мальчик всегда любил сюрпризы, это и вышло ему боком. Как-то раз ребенок побежал на платформу, чтобы подурачиться с друзьями, но случайно угодил под электричку. Алексей Никульников рассказал, что Боря получил черепно-мозговую травму, провел две недели в коме, но врачи не смогли его спасти.
Как отметил актер в эфире шоу "Судьба человека", сын был очень похож на него. Мальчик обожал скорость и мечтал стать автогонщиком. Никульников с бывшей женой тяжело переживали гибель единственного наследника. В смерти Бори актер винит только себя, ведь если бы он был рядом, трагедии могло не случиться.
После смерти сына Ольга посвятила себя служению Господу. Сначала женщина руководила церковным хором, а затем ушла в монастырь.
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