Сын известного актера погиб под колесами электрички

Новым героем шоу "Судьба человека" стал актер Алексей Никульников, который прославился после выхода на экраны фильма "Возвращение Будулая". В эфире программы артист рассказал о том, как погиб его единственный сын.

С первой супругой Ольгой артист учился в институте. По его словам, он никогда не умел знакомиться, поэтому целый год не решался представиться понравившейся девушке. Спустя некоторое время студенты поехали в колхоз убирать картошку, там и завязалась их дружба. Вскоре Оля стала его женой, однако брак продлился недолго. Семью не спасло и рождение общего сына Бориса.

Как отметил Алексей Никульников в эфире шоу "Судьба человека", он постарался сохранить с матерью своего ребенка хорошие отношения. Однако горе только разобщило их – в середине 90-х Борис погиб.

По словам актера, мальчик всегда любил сюрпризы, это и вышло ему боком. Как-то раз ребенок побежал на платформу, чтобы подурачиться с друзьями, но случайно угодил под электричку. Алексей Никульников рассказал, что Боря получил черепно-мозговую травму, провел две недели в коме, но врачи не смогли его спасти.

Как отметил актер в эфире шоу "Судьба человека", сын был очень похож на него. Мальчик обожал скорость и мечтал стать автогонщиком. Никульников с бывшей женой тяжело переживали гибель единственного наследника. В смерти Бори актер винит только себя, ведь если бы он был рядом, трагедии могло не случиться.

После смерти сына Ольга посвятила себя служению Господу. Сначала женщина руководила церковным хором, а затем ушла в монастырь.