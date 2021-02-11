"Я стала звать на помощь": вдова Круга раскрыла детали жуткого преступления

Ирина Круг вспомнила ночь убийства мужа – Михаила Круга. По словам певицы, сначала преступники стали душить ее мать.

В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" артистка поделилась страшными подробностями трагедии. Ее супруг, знаменитый шансонье был убит 1 июля 2002 года в Твери.

Исполнительница рассказала, что ее на протяжении многих лет прослушивали. Не раз Ирина Круг прошла и детектор лжи, доказав, что не имеет к убийству мужа никакого отношения. Певица считает себя такой же жертвой той злополучной ночи.

В тот день к супругам приехала переночевать мама Ирин Круг. Женщина осталась спать на третьем этаже дома. Преступники уже были там. Они начали душить родительницу Ирины. Артистка предположила, что убийцы хотели передушить всех членов ее семьи, когда те спали.

Ирина Круг не сразу сориентировалась. Она сначала впала в ступор от увиденного, но вскоре смогла взять себя в руки. "Я стала звать на помощь", – поведала исполнительница. По словам звезды, бандиты стреляли в них обоих с мужем. Пистолеты были с глушителями.

"Миша сначала был живой, он разговаривал с нами. Все было под контролем. Мы не думали, что потеряем его", – заявила Ирина Круг.