Дружинина о работе с Тихоновым: Я не хотела целоваться

Светлана Дружинина стала новой гостьей шоу "Судьба человека". Артистка прославилась после выхода на экраны фильма "Дело было в Пенькове". В эфире программы звезда советского кино рассказала о своей работе над ролью в картине Станислава Ростоцкого.

По словам актрисы, ее очень быстро утвердили на роль, а вот главного героя подбирали долго. На пробах претенденты должны были сыграть сцену с поцелуями на завалинке. В какой-то момент Дружинина поняла, что не может больше прикасаться к незнакомым мужчинам – все-таки позади было 24 дубля!

Однако Станислав Ростоцкий был неумолим и заставлял актрису делать в кадре одной и то же. Даже красавец Вячеслав Тихонов не спас ситуацию. "Я устала и больше не хотела ни с кем целоваться", – заявила Светлана Дружинина. Увы, молодой актрисе пришлось в очередной раз терпеть прикосновения незнакомого актера. В эфире шоу "Судьба человека" артистка отметила, что не любит вспоминать процесс съемок фильма "Дело было в Пенькове".

После очередного дубля с поцелуем по съемочной площадке тут же разлетись сплетни, якобы у исполнителей главных ролей роман. В то время Вячеслав Тихонов был женат на Нонне Мордюковой. Она быстро узнала о том, что супругу приписывают интрижку с молоденькой артисткой, и явилась в павильон. Однако как только увидела Светлану Дружинину – рассмеялась.

В эфире шоу "Судьба человека" супруг актрисы Анатолий Мукасей также прокомментировал "роман" жены с Вячеславом Тихоновым. По его словам, он спокойно отнесся к тому, что в кадре его возлюбленную целует другой мужчина, так как сам много лет трудится в киноиндустрии и прекрасно понимает ее законы.