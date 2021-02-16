Дружинина о работе с Тихоновым: Я не хотела целоваться

По словам актрисы, ее очень быстро утвердили на роль, а вот главного героя подбирали долго. На пробах претенденты должны были сыграть сцену с поцелуями на завалинке. В какой-то момент Дружинина поняла, что не может больше прикасаться к незнакомым мужчинам – все-таки позади было 24 дубля!
Однако Станислав Ростоцкий был неумолим и заставлял актрису делать в кадре одной и то же. Даже красавец Вячеслав Тихонов не спас ситуацию. "Я устала и больше не хотела ни с кем целоваться", – заявила Светлана Дружинина. Увы, молодой актрисе пришлось в очередной раз терпеть прикосновения незнакомого актера. В эфире шоу "Судьба человека" артистка отметила, что не любит вспоминать процесс съемок фильма "Дело было в Пенькове".
После очередного дубля с поцелуем по съемочной площадке тут же разлетись сплетни, якобы у исполнителей главных ролей роман. В то время Вячеслав Тихонов был женат на Нонне Мордюковой. Она быстро узнала о том, что супругу приписывают интрижку с молоденькой артисткой, и явилась в павильон. Однако как только увидела Светлану Дружинину – рассмеялась.
В эфире шоу "Судьба человека" супруг актрисы Анатолий Мукасей также прокомментировал "роман" жены с Вячеславом Тихоновым. По его словам, он спокойно отнесся к тому, что в кадре его возлюбленную целует другой мужчина, так как сам много лет трудится в киноиндустрии и прекрасно понимает ее законы.
Популярные темы форума
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Что случилось дальше с этими девушками ? Их отпустили ?
А у вас есть вторая половинка?
Как жить с мужчиной который изменил?
Я решилась
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Вам нравится принцесса Кейт Миддлтон ?
Я
Как побороть жадность в себе?
Сын " сошёл с ума "