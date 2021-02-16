Смакующей подробности смерти сына Дружининой закрыли рот: Хватит!

Около 40 лет назад российская актриса и режиссер Светлана Дружинина потеряла сына. Он умер, когда ему было 28 лет. Молодой человек упал с балкона. Актриса долго молчала о трагедии. И вот теперь решила поведать подробности.

85-летняя Светлана Дружинина стала гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия 1". Она рассказала о своей жизни и о том, какие тяготы приходилось терпеть ее семье, когда с виду казалось, что у них все шикарно.

По слова Дружининой, в СССР всем казалось, что у нее обеспеченная семья, хотя они с мужем работали буквально день и ночь, чтобы закрыть долги, купить машину. Чтобы возить детей на дачу. Зарплаты были не такие уж большие.

Муж Светланы Дружининой, кинооператор Анатолий Мукасей, не хотел говорить о смерти сына. Он буквально закрыл ей рот, дав понять, что не стоит смаковать эти подробности на всю страну. На его лице с первых же слов этой темы было заметно недовольство и боль. Для семьи это до сих пор великая утрата, хоть и прошло уже 40 лет... В последнее время Дружинину все чаще спрашивают о трагедии, и ей приходится говорить.

Когда Дружинина начала рассказывать о трагедии, Анатолий Мукасей изменился в лице и прервал ее речь. "Хватит об этом!" – грубо отрезал он. Актриса замолчала.

Вместо этого кинематографист рассказал о младшем сыне Михаиле. Отец назвал его талантливым во всем. Он всегда дает дельные советы родителям, когда речь заходит о цифровых технологиях.

Год назад Михал подарил своим родителям внука. Семья души не чает в маленьком Никите. Родственники общаются каждый день.