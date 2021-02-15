Доведенная Самбурская сорвалась из-за лжи

Настасья Самбурская шокировала поклонников разоблачающей публикацией. Скандал между исполнительницей и Виктором Дробышем перерос в настоящую интернет-войну. Звезда телесериала "Универ" раскрыла все карты в личном блоге.

Дело в том, что певица когда-то заключила продюсерское соглашение с Виктором Яковлевичем. Для большинства поклонников было откровением, что все обещания и "большие профессиональные достижения" так и не были реализованы. Несмотря на громкое имя Дробыша, солидный стартовый капитал и около 10 миллионов подписчиков Самбурской, сотрудничество не принесло финансовую выгоду и славу.

Похоже, что работа, связанная с продвижением Настасьи, даже не успела начаться. По словам исполнительницы, теперь над ней висят "кабальные условия и обязательства по договору", согласно которым она ограничена в творческой деятельности. Условия распространяются и на проекты, не имеющие какого-либо отношения к Виктору Дробышу. Сейчас артистка признает, что плачевные последствия связаны с ее неопытностью.

"Суд 2 февраля 2021 вынес решение по делу. Обязал продюсера представить мне отчет о работе за несколько лет. Очевидно – работа в объеме, определенном в договоре, не велась. Это дешевый хайп того, кто не способен подтвердить свой профессионализм делами", – заявила артистка.

Стоит отметить, что Виктор Дробыш поспешил опубликовать некое "опровержение" в социальных сетях. Прямых ссылок Самбурская так и не дала. Певица добавила, что ждет дальнейшего разбирательства по делу и ответной реакции продюсера.