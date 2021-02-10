"О Боже": появилась информация о смерти Хилькевич

Недавно в одной из поисковых систем произошла ошибка. Биография актрисы была обновлена, и в ней внезапно появилась дата смерти. В СМИ сообщалось, что звезда якобы скончалась восьмого февраля.

Поклонники пришли в ужас от таких новостей и тут же решили задать актрисе вопросы в "Инстаграм". Анна была, мягко говоря, удивлена такому повороту событий и сначала даже не поняла, что произошло. Разобравшись, Хилькевич опубликовала пост, в котором ответила всем неравнодушным.

Артистка рассказала, что узнала от подписчиков о своей смерти. Она обрушилась на "четкую" работу СМИ и пошутила, что во всем этом ей нравится только то, что смерь наступила вчера, а узнала она о ней лишь сегодня. Анна посмеялась над событием и успокоила всех тем, что жива, и все у нее прекрасно.

Однако, несмотря на позитивный настрой, звезда сериала "Универ" рассказала, что событие вызвало у нее "неприятные чувства". Она подытожила словами о том, что умирать не планирует в ближайшее время, так как впереди еще много дел.

В комментариях подписчики долго пытались разобраться, откуда пошла новость. Выяснилось, что не так давно актриса рассказывала о гипнозе, с помощью которого она совершала путешествие в прошлые жизни. Один из источников сообщил, что Анна якобы увидела свою гибель, после чего, видимо, информация разлетелась по Сети, а событие перевернулось с ног на голову.

Пользователи порадовались за Анну Хилькевич и постарались поддержать ее. "Теперь понимаешь, как было Гуфу", "О Боже, сочувствую", "И смешно, и страшно. Держитесь", "Это хорошая примета! Будете жить долго", – писали они.