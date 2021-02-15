"Все, не могу больше!": извивающийся Корчевников довел известную актрису до исступления

Режиссер Светлана Дружинина – автор культовых картин "Дульсинея Тобосская", "Гардемарины, вперед!", "Тайны дворцовых переворотов". Ее жизнь полна страстей и переворотов, взлетов и падений. Подробностями она поделилась в студии программы.
Светлана Сергеевна рассказала, что одним из увлекательных периодов ее жизни стал цирк. Она грезила им, но ее мечта об арене так и осталась несбыточной.
Она училась в начальной школе, когда однажды заметила на стене Цирка на Цветном бульваре объявление о наборе в цирковое училище. В то время Дружинина обладала отличной растяжкой и умела делать шпагат. Ее сразу приняли в школу.
Светлана Дружинина в студии программы Корчевникова призналась, что и сейчас может встать на "мостик". Но она не стала это показывать зрителям, так как на ней были каблуки. А вот ведущего Бориса Корчевникова ничто не остановило, и она с радостью бросился выполнять гимнастические пируэты.
"Все, не могу больше", – выкрикнул ведущий и встал с "мостика".
В студии программы было очень весело, порой режиссер хохотала до исступления. Светлана Дружинина с юмором признала, что Борис Корчевников как-то неуклюже проделал цирковой трюк.
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