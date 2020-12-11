"Я тухляк": Дубовицкая врезала Воробей за критику "Аншлага"

Юмористка заявила, что программа не успевает за новыми веяниями современности. Она призналась, что каждый раз "ломает башку", чтобы угодить избалованному зрителю.
Но при всем при этом надо признать, что время "Аншлага" в прошлом, с горечью отметила Елена Воробей. И это чувствуется в каждом новом выпуске.
"Как сделать так, чтобы не опозориться, чтобы не было ощущения, что я тухляк", – заявила Елена Воробей в ютуб-шоу "Алена, блин!".
Бессменная ведущая программы Регина Дубовицкая возразила коллеге, отметив, что у передачи "Аншлаг" по-прежнему высокие рейтинги и толпа преданных поклонников. Также Дубовицкая заявила, что не видит никаких проблем в репертуаре программы.
По мнению ведущей "Аншлага", программу уже давно закрыли бы, если бы она не приносила доход. Поэтому сейчас ее не собираются сворачивать.
Стоит отметить, что Регина Дубовицкая не поверила в то, что Елена Воробей раскритиковала программу на таком уровне. Кажется, она просто не смотрит ютуб-шоу...
Ранее "Дни.ру" писали о судьбе Геннадия Ветрова в программе "Аншлаг".
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