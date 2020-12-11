"Я тухляк": Дубовицкая врезала Воробей за критику "Аншлага"

Программа "Аншлаг" выходит в эфир более 30 лет. В последнее время стали поговаривать о том, что она устарела и уже не приносит больших рейтингов, как раньше. Одна из участниц шоу Елена Воробей тоже раскритиковала передачу, приносящую ей хлеб.



прочитано 1053 раза