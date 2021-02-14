Свадебное платье за 200 тысяч: Елена Воробей собралась под венец

Напомним, третьим мужем юмористки должен стать 50-летний государственный деятель. Сергей Евтухович совсем далек от мира шоу-бизнеса и не знает о давних пристрастиях своей избранницы.
Выяснилось, что Елена Воробей выбрала свадебное платье, расшитое стразами и французским кружевом. Но это еще не все. К пышному наряду прилагается шуба с длинным шлейфом. Стоит отметить, что на изготовление данного шедевра ушло 250 метров ткани и 200 тысяч рублей.
"Свадебная шубка весит восемь килограммов. Жених на свадьбу согласен. Он у меня не так давно болел коронавирусом. Зато теперь мы оба с антителами. Теперь не знаем, когда точно будет свадьба", – призналась юмористка.
К слову, возлюбленные познакомились в Белоруссии. Артистка улетела, чтобы навестить давнего друга, а вернулась с потенциальным женихом. Не стоит забывать, что для Елены Воробей свадебные хлопоты не в новинку.
Актриса была дважды замужем. Поговаривают, что первый брак был фиктивным. Все это мероприятие молодая звезда и ее знакомый устроили ради прописки в Санкт-Петербурге. Второй брак Воробей можно назвать "по расчету". Однако схема Елены не была до конца продумана. Тогда любовь всей ее жизни покинула семью и попросила развод.
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