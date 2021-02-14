Свадебное платье за 200 тысяч: Елена Воробей собралась под венец

53-летняя артистка на всю страну заявила о глобальных планах. Еще осенью прошлого года появились первые слухи о назревающей свадьбе Елены Воробей. Похоже, что торжество пришлось отложить, раз к выбору подвенечного платья артистка вернулась только сейчас.

прочитано 108 раз