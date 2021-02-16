"Мы так хорошо живем!": Дружинина пристыдила ноющих артистов

85-летняя Светлана Дружинина стала гостьей программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1". В частности, актриса и режиссер раскритиковала жалующихся на жизнь коллег.

Звезда отечественного кинематографа вспомнила о своем голодном детстве. Она считает, что сейчас люди совсем не ценят то, что имеют. Не секрет, что многие в период пандемии коронавируса остались без работы и сетуют на безденежье.

Светлана Дружинина отметила, что в ее детстве даже хлеб был редким гостем на столе. Она порекомендовала коллегам не беситься с жиру. "Мы так хорошо живем!", – заявила знаменитость. Артистка рассказала, что однажды мать принесла ей батон, а она не знала, как его надо есть.

Светлана Дружинина и сама не пеняет на жизнь, и других призывает к тому же. Режиссер советует всем ценить то, что они имеют.

Как писали "Дни.ру", также актриса поведала Борису Корчевникову, что одним из увлекательных периодов ее жизни стал цирк. Она грезила им, но ее мечта об арене так и осталась несбыточной. При этом она заверила, что и сейчас может встать на "мостик".

Режиссер Светлана Дружинина – автор культовых картин "Дульсинея Тобосская", "Гардемарины, вперед!" и "Тайны дворцовых переворотов". кроме того, зритель запомнил ее по игре в ряде фильмов советского периода. Поклонники поражаются жизнелюбию и прекрасной физической форме 85-летней знаменитости.

