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Сын-самоубийца и пропащий внук: о чем молчит Светлана Дружинина

Сын-самоубийца и пропащий внук: о чем молчит Светлана Дружинина

Светлана Дружинина. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Светлана Дружинина получила всесоюзную известность после съемок в картинах "Девчата" и "Дело было в Пенькове", но в 70-х сняла свое кино. После выхода "Гардемарин" артистка с гордостью носит звание режиссера.
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В личной жизни у актрисы тоже все хорошо. Звезда больше 60 лет замужем за оператором Анатолием Мукасеем. Пара познакомилась еще в студенческие годы и с тех пор не расставалась. По словам режиссера, они с супругом почти не ссорятся, а если конфликты и происходят, то лишь на творческие темы.

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Однако не все в жизни Светланы Дружининой похоже на сказку. Артистка не любит выносить сор из избы, но, увы, есть вещи, о которых ей больно говорить до сих пор. Пожалуй, самой большой трагедией режиссера можно назвать гибель старшего сына. Немногое знают, что у звезды было когда-то двое детей, ведь в интервью актриса предпочитает упоминать только о младшем наследнике.

Своего первенца Светлана Дружинина назвала в честь мужа Анатолием. Парень рос способным, но очень ветреным и непоследовательным. По воспоминаниям друзей Толя любил и выпить, и побалагурить – одним словом, типичный представитель так называемой золотой молодежи. "Он последовательно разбазаривал свой талант, пробалтывал его, пропивал, как истинный суфий. Толя был дилетантом", – пишут об Анатолии Мукасее – младшем.

В какой-то момент молодой человек закрылся в себе и уехал в монастырь, а затем отправился в паломничество по святым местам. Вероятно, на столь радикальные перемены его побудила смерть близкого друга Николая, сына Георгия Данелия. Доподлинно неизвестно, что случилось с Анатолием Мукасеем – младшим во время того путешествия, но в Москву он вернулся абсолютно другим человеком.

Парень замкнулся в себе, перестал общаться с дружками и даже создал семью. В союзе с чемпионкой по синхронному плаванию Ириной Муравьевой-Моисеенко у него родился сын, которого назвали Даниилом. Несмотря на кажущееся благополучие, в 1987 году Анатолия не стало.

Светлана Дружинина не любит говорить о смерти старшего сына. Некоторое время она придерживалась версии, по которой Толя попал в автомобильную катастрофу. Однако это не так. Анатолий Мукасей – младший покончил с собой, оставив предсмертную записку. По слухам, актриса в ярости разорвала ее, когда узнала обстоятельства гибели наследника.

К счастью, у Светланы Дружниной было, ради кого жить, ведь остался внук Даниил, который очень скоро стал круглым сиротой. Мать мальчика погибла из-за бытовой ссоры с любовником.

Какое-то время у режиссера все было прекрасно. Юноша рос способным и помогал бабушке в создании "Тайн дворцовых переворотов". Помимо того что Даниил снимался в некоторых сериях, он заодно и монтировал ленту, так как хорошо разбирался в компьютерных программах.

Однако в начале 2010-х внук Светланы Дружининой показал себя с не лучшей стороны. В личном блоге молодой человек начал рассказывать о семейных конфликтах, поливать бабушку грязью и уверять всех вокруг, что она пытается им манипулировать, контролируя его доходы и расходы.

В какой-то момент Даниил уехал в Индию и погрузился в творчество. Как оказалось, он даже угрожал бабушке собственной смертью, если та не согласится отпустить его из-под опеки. Парень вынудил Светлану Дружинину продать квартиру его матери, забрал все деньги и грубо оборвал все связи с семьей.

Вероятно, когда средства кончились, Даниил решил восстановить общение с родственниками. В эфире шоу "Мужское/Женское" внук режиссера признался, что все осознал, и хочет теперь помириться с семьей в надежде на то, что ему позволят иногда приезжать в гости.

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Автор: 16 декабря 2020, 13:17 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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