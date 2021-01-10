Самбурская рассказала поклонникам о страшном недуге

По словам самой Самбурской, отсутсвие горячих и откровенных фотографий напрямую связано с ее здоровьем. Артистка обнародовала кадры, на которых отчетливо видно, как она держится за поясницу.
Настасья намекнула, что уже не молода, поэтому сталкивается с возрастными трудностями. Однако болезнь, упоминавшуюся в посте звезды, сложно называть всего лишь небольшим препятствием.
"Когда ты секси, но возраст дает о себе знать! Вот и ревматизм прихватил, все сложнее с каждым днем становится удивлять своих подписчиков", – написала Самбурская.
Подписчики принялись обсуждать внешний вид актрисы и ее нестандартный юмор. Некоторые подметили, что Настасья "хороша в любой позе". Нашлись и те, кто раскритиковал образ звезды и посоветовал перестать привлекать внимание подобными шутками.
Стоит отметить, что Самбурская уже долгое время находится на Мальдивах. В самом начале долгожданного отдыха она публиковала снимки в купальнике и в различных облегающих нарядах. Похоже, звезда так сильно расслабилась, что даже перестала фотографироваться.
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