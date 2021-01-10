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Самбурская рассказала поклонникам о страшном недуге

Самбурская рассказала поклонникам о страшном недуге

Настасья Самбурская. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Многочисленная аудитория заметила, что личный блог Настасьи больше не пополняется фотографиями в купальниках. Оказалось, что актриса столкнулась с серьезными проблемами, мешающими ей создавать памятные фотокарточки.
прочитано 308 раз

По словам самой Самбурской, отсутсвие горячих и откровенных фотографий напрямую связано с ее здоровьем. Артистка обнародовала кадры, на которых отчетливо видно, как она держится за поясницу.

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 Настасья Аниславовна Самбурская

Настасья Аниславовна Самбурская актриса театра и кино

Настасья намекнула, что уже не молода, поэтому сталкивается с возрастными трудностями. Однако болезнь, упоминавшуюся в посте звезды, сложно называть всего лишь небольшим препятствием.

"Когда ты секси, но возраст дает о себе знать! Вот и ревматизм прихватил, все сложнее с каждым днем становится удивлять своих подписчиков", – написала Самбурская.

Подписчики принялись обсуждать внешний вид актрисы и ее нестандартный юмор. Некоторые подметили, что Настасья "хороша в любой позе". Нашлись и те, кто раскритиковал образ звезды и посоветовал перестать привлекать внимание подобными шутками.

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Публикация от Настасья СамбурскАя (@samburskaya)

Стоит отметить, что Самбурская уже долгое время находится на Мальдивах. В самом начале долгожданного отдыха она публиковала снимки в купальнике и в различных облегающих нарядах. Похоже, звезда так сильно расслабилась, что даже перестала фотографироваться.

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Автор: 10 января 2021, 11:57 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Самбурская готовится покорить космос

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Самбурская-жидомразь рассказала поклонникам,что пару лет назад планировала взять ребенка из детского дома, но так и не реализовала задуманное(жидовская матка не плодовита)
Актриса была задержана за вождение в нетрезвом виде и под наркотой, но отделалась штрафом и неприятной беседой с правоохранительными органами.
Была замечена в интимной связи с несовершеннолетним.Падшее жидо!!!
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