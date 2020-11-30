"Пришла делать аборт": Корчевников шокировал историей в День матери

Борис Корчевников с 2017 года является генеральным директором и генеральным продюсером первого общественного православного телеканала "Спас". Ведущий почитает православные каноны и живет по христиански. Вот и в День матери в угоду своей профессиональной деятельности он заговорил поднял тему запрета абортов, которую пропагандирует РПЦ.

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