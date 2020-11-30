"Пришла делать аборт": Корчевников шокировал историей в День матери

Борис Корчевников прочел трогательное стихотворение, с помощью которого в СССР старались предостеречь женщин от абортов.
Ведущий поведал пример из жизни, когда данное стихотворение смогло спасти жизнь человеку. Однажды беременная женщина пришла делать аборт, и на двери кабинета врача она увидела стихотворение Дмитрия Кедрина "Ели он будет Моцарт", пишет Пятый канал. Эти строки остановили ее.
"Познакомился с женщиной, которая родилась благодаря этому стихотворению", – написал Борис Корчевников в своем "Инстаграм".
"Так, значит, сын не увидит, как флаг над Советом вьется?// Как в школе Первого мая ребята пляшут гурьбой?// Послушай, а что ты скажешь, если он будет Моцарт,// Этот не живший мальчик, вытравленный тобой?" – говорится в тексте стихотворения.
Подписчики Бориса Корчевникова признались, что стихотворение пронзительное и очень трогательное. Оно задело их до глубины души.
"Сильный стих и прочитан с душой"; "Как трогательно, до слез… Проняло…" – написали фолловеры.
Как известно, 37-летний Борис Корчевников ни разу не состоял в браке. Ранее он объяснил, почему до сих пор не женился.
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