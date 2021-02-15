"Опять тянет одеяло на себя": беременную Маркл разнесли в пух и прах

О радостных переменах в жизни герцога и герцогини стало известно накануне. В окружении супругов рассказали, что они "безумно счастливы" и с нетерпением ждут появления малыша. Отметим, что пол второго ребенка принца Гарри и Меган Маркл пока не раскрывается.
В зарубежной прессе также распространилась черно-белая фотография, где пара отдыхает на природе. В кадре герцогиня с округлившимся животом лежит на коленях мужа. Снимок произвел фурор в социальных сетях. Англоязычные пользователи принялись поздравлять супругов.
Всеобщего восторга не разделяет телеведущий Пирс Морган. В "Твиттер" он опубликовал снимок пары с жестким комментарием: "Меган и Гарри угрожали разобраться со всеми СМИ, которые публикуют подобности личной жизни, однако делают все, чтобы только о них и писали".
С ним согласилась одна из пользовательниц. Она отметила, что Меган Маркл в очередной раз захотела оказаться в центре внимания. На днях принцесса Евгения родила первенца своему мужу, бизнесмену Джеку Бруксбэнку. И, судя по всему, это событие пройдет незамеченным из-за жены принца Гарри.
"Опять тянет одеяло на себя", – разнесла герцогиню пользовательница.
Напомним, первенец Меган Маркл и принца Гарри появился на свет 6 мая 2019 года. Мальчик получил имя Арчи Харрисон. В конце прошлого года стало известно, что герцогиня перенесла выкидыш. Трагедия произошла в тот момент, когда она была с маленьким Арчи.
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