"Тетка неприятнейшая": экс-мужа Арнтгольц отговаривают от отношений с Самбурской

Экс-супруг Татьяны Арнтгольц спровоцировал волну слухов. Актера Ивана Жидкова заподозрили в романе со звездой сериала "Универ" Настасьей Самбурской.

Не так давно Жидков пожаловался на одиночество и откровенно сообщил, что готов к новым отношениям. Артист мечтает о достойной партнерше, которая бы украсила своим присутствием его уютный дом. Иван сообщил, что будет искать избранницу среди подписчиц.

Между тем спустя время актера запечатлели в компании коллеги по цеху и звезды сериала "Универ" Настасьи Самбурской. Жидков сам опубликовал фото с приятельницей. Часть подписчиков пришла к выводу, что артист таким образом представил новую "невесту". Ивана принялись отговаривать от отношений с Настасьей. Фанаты пришли к выводу, что строптивая Самбурская не пара красавцу.

"Она вас сожрет (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Тебе она не нужна!", "Ой, только не это!!!! Настя, не порть нам хорошего человека", "Тетка неприятнейшая", "Только не она..." – рассудили пользователи Сети.

Отметим, что фото, скорее всего, сделано в театре во время репетиции. Знаменитости вместе играют в постановке "Охота на мужчин".

Напомним, 37-летний Иван Жидков был женат на Татьяне Арнтгольц. От этих отношений у звезд родилась дочь Маша. После развода артист начал встречаться с блогером Лилией Соловьевой. Избранница подарила знаменитости сына Степана. После разрыва Иван и Лилия долгое время не могли найти общий язык. Жидков жаловался, что бывшая не дает ему общаться с отпрыском.