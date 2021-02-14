Пышный бюст окольцованной певицы вызвал шок

Недавно это была открытая жилетка и белый обтягивающий костюм. А в честь Дня святого Валентина Asti решила порадовать своих поклонников очередным пикантным видео. На кадрах отчетливо видно, как Анна Дзюба красуется в бежевой майке и строгом пиджаке.
Чтобы дополнить эффектный образ, певица прибегла к укладке в стиле Мэрилин Монро и нанесла обольстительные стрелки. Теперь фото стало еще ярче, а глаза артистки выразительнее.
"Достойное поздравление. Такому бюсту вся похвала!", – написали комментаторы.
Это мог бы быть достаточно сдержанный образ. Однако пышная грудь певицы будто так и норовила выпрыгнуть из обычной одежды звезды. Даже постоянные подписчики артистки заметили, что она стала более открытой после торжественной церемонии.
К слову, после свадьбы молодожены отправились на Мальдивы и сразу же включились в рабочий процесс. Анна Дзюба во всю участвует в фотосессиях и выступает на мероприятиях.
Грудь солистки уже привлекала внимание общественности. Подписчики признались, что девушка сама по себе очень очаровательная и искренне счастливая. Однако не всем понравились недавние снимки исполнительницы. Публика отметила, что поза Asti выглядит неуклюже, из-за чего сложилось впечатление, что у нее отвисшая грудь.
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