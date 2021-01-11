"Что-то с грудью не то": известная певица напугала преображением после замужества

Перед Новым годом солистка Artik&Asti Анна Дзюба рассказала о свадьбе с возлюбленным Станиславом. Теперь пара наслаждается обществом друг друга на Мальдивах и публикует свежие фото. В комментариях в публикациям жены Станислав рассыпается в комплиментах своей второй половинке. Подписчики наперебой расхваливают новоиспеченных молодоженов.
В своем "Инстаграм" Asti поделилась первыми кадрами с отдыха. На снимке она позирует рядом с мужем Станиславом. Певица рассказала, что супруг устроил ей свидание и пригласил в ресторан.
"Мы немного расслабились, и готовы делиться с вами теплом и хорошими эмоциями", – написала Asti в своем "Инстаграм".
Подписчики артистки признались, что она очень очаровательная и искренне счастливая. Однако не всем понравилось второе фото исполнительницы. Они отметили, что поза Asti выглядит неуклюже, из-за чего сложилось впечатление, что у нее отвисшая грудь.
"На втором фото что-то с грудью не то", – подметили подписчики.
Однако внимательные поклонники разглядели, что это была рука певицы, которую она просто неудачно выставила. Из-за этого сложилось впечатление, что у певицы выпирает одна грудь.
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