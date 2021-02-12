Поступила новая информация о госпитализированной из-за коронавируса Фрейндлих

Больше месяца Алиса Фрейндлих находилась в стенах 122-й клинической больницы Санкт-Петербурга, где лечилась от ковида. У звезды советского кино было обширное поражение легких, поэтому некоторое время она находилась в реанимации. К счастью, народная артистка победила коварную болезнь.

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