Поступила новая информация о госпитализированной из-за коронавируса Фрейндлих

86-летнюю Алису Фрейндлих из-за заражения коронавирусом госпитализировали за несколько дней до Нового года. Некоторое время артистка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Когда состояние актрисы стабилизировалось, ее перевели в палату.
Восстановительный процесс был долгим. Лишь в начале февраля появилась информация о том, что Алиса Бруновна полностью выздоровела. Тест на коронавирус наконец оказался отрицательным. Однако врачи не торопились выписывать артистку. Они хотели убедиться в том, что положительная динамика сохранилась.
В пятницу, 12 февраля, Фрейндлих покинула стены клиники и вернулась домой. Теперь звезде фильма "Служебный роман" предстоит долгая реабилитация. Но коллеги уже ждут возвращения артистки на сцену. Так, директор театра имени Товстоганова Татьяна Архипова призналась, что очень хочет встретиться с актрисой и вновь поработать.
Напомним, в декабре вместе с Алисой Фрейндлих в 122-й больнице оказались дочь и внучка звезды советского кино. Родственницы артистки покинули стены клиники еще в январе, поскольку у них была легкая форма ковида.
Популярные темы форума
В чем правда Навального?
Запах изо рта
КаК человек, с фамилией НАВАЛЬНЫЙ!!! может быть президентом?!
Покрасить волосы в розовый?
Я решилась
Мы наняли репетитора.
Я
Как жить с мужчиной который изменил?
Ната и Лиона сыграли свадьбу.
Соседи алкоголики, подкармливаю их детей.