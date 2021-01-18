Тимберлейк обнародовал имя и пол ребенка

В июле прошлого года появились сообщения о том, что Джастин Тимберлейк и Джессика Бил стали родителями во второй раз. Долгое время звезды не комментировали слухи, чем изрядно заставили поклонников поволноваться. Однако, наконец, они прервали молчание.

На шоу Эллен Дедженерес исполнитель впервые раскрыл подробности громкого события. Артист рассказал, что они с избранницей назвали сына Финеас. "Он потрясающий и такой милый. Сейчас мы с Джессикой мало спим, и не можем уделять много времени друг другу, но мы так взволнованы, так счастливы!" – поделился артист.

Телеведущая также спросила у Джастина, как он чувствует себя теперь, когда он уже отец двух малышей. Тимберлейк рассказал, что это очень весело, но времени теперь совсем не хватает.

Известно, что Дедженерес давно дружит с семьей и была одной из первых, кому сообщили о беременности Джессики. Она подчеркнула, что это случилось во время одной из их бесед по FaceTime. Тогда исполнитель сообщил, что супруга хочет раскрыть большой секрет и погладил ее по животу.

Остальные поклонники и коллеги не только не подозревали о том, что в семье назревает пополнение, но и думали, что брак скоро распадется. В 2019 году произошел большой скандал. Тогда Джастин Тимберлейк много выпил и перестал себя контролировать. Артиста засняли с молодой актрисой Элишей Уэйнрайт, когда он позволил себе распустить руки. Джессика Бил была крайне оскорблена и перестала выходить на публику с обручальным кольцом.

Оказалось, она не только простила мужа, но и решилась родить ему второго ребенка. Отметим, Джастин и Джессика поженились в 2012 году в Италии. В 2015 году у звезд родился сын Сайлас Рэндалл.

