Тимберлейк обнародовал имя и пол ребенка

На шоу Эллен Дедженерес исполнитель впервые раскрыл подробности громкого события. Артист рассказал, что они с избранницей назвали сына Финеас. "Он потрясающий и такой милый. Сейчас мы с Джессикой мало спим, и не можем уделять много времени друг другу, но мы так взволнованы, так счастливы!" – поделился артист.
Телеведущая также спросила у Джастина, как он чувствует себя теперь, когда он уже отец двух малышей. Тимберлейк рассказал, что это очень весело, но времени теперь совсем не хватает.
Известно, что Дедженерес давно дружит с семьей и была одной из первых, кому сообщили о беременности Джессики. Она подчеркнула, что это случилось во время одной из их бесед по FaceTime. Тогда исполнитель сообщил, что супруга хочет раскрыть большой секрет и погладил ее по животу.
Остальные поклонники и коллеги не только не подозревали о том, что в семье назревает пополнение, но и думали, что брак скоро распадется. В 2019 году произошел большой скандал. Тогда Джастин Тимберлейк много выпил и перестал себя контролировать. Артиста засняли с молодой актрисой Элишей Уэйнрайт, когда он позволил себе распустить руки. Джессика Бил была крайне оскорблена и перестала выходить на публику с обручальным кольцом.
Оказалось, она не только простила мужа, но и решилась родить ему второго ребенка. Отметим, Джастин и Джессика поженились в 2012 году в Италии. В 2015 году у звезд родился сын Сайлас Рэндалл.
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