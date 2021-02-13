Сбилось дыхание: Федосеевой-Шукшиной стало плохо после общения с Малаховым

82-летняя звезда пережила нервный срыв. Гости шоу предъявили ей обвинения, которые вывели артистку из себя.
Звезде заявили, что она спаивает Бари Алибасова. Удаленный эфир смог довести знаменитость до истерики. Актрисе пришлось вызывать скорую, чтобы стабилизировать ее состояние.
Знакомый артистки рассказал, что звезда рыдала. У нее поднялось давление. Она не могла понять, за что с ней так обходятся. По словам знаменитости, она делает все для того, чтобы Бари Алибасову было лучше. Артистка заявила, что всегда была против того, чтобы продюсер пил.
Отметим, что в прошлом году Лидия Федосеева-Шукшина и Бари Алибасов почти не общались.
Ранее стало известно, что Бари Алибасов снова находится в больнице. По сообщениям СМИ, основатель группы "На-на" в новогодние праздники употреблял чересчур много алкоголя, и у него возникли проблемы со здоровьем.
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