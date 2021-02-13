Сын Шепелева и Фриске поразил способностями: Исключительно заслуга отца

38-летний Дмитрий Шепелев опубликовал кадры, которые поразили интернет-пользователей. Телеведущий показал, что его семилетний сын, как настоящий профессионал, катается на сноуборде. Платон мастерски выполняет трюки и объезжает препятствия.
Удивленные поклонники решили поинтересоваться, когда сын Дмитрия впервые встал на сноуборд. Шепелев сообщил, что его наследник покоряет снежные склоны с двух лет. Очевидно, мальчику очень нравится такой вид спорта. "Этот парень очень хорош!", – подписал телеведущий видео.
Фанаты похвалили Дмитрия за то, что он правильно воспитывает ребенка. По их мнению, Платон достиг таких успехов лишь благодаря родителю. "То, какой этот малыш уже сейчас, – заслуга исключительно отца, вложившего всю свою любовь и душу!", – отметил один из подписчиков телеведущего.
Напомним, Платон появился на свет в апреле 2013-го, за два года до смерти его матери, певицы Жанны Фриске. Скоро Дмитрий Шепелев обзаведется еще одним наследником. Новая возлюбленная телеведущего Екатерина Тулупова ждет ребенка. О беременности избранницы знаменитость лично сообщила поклонникам.
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