Весточка с того света: подарок от покойного Михаила Круга довел его сына до слез

Гостьей нового выпуска шоу "Судьба человека" стала Ирина Круг. Вдова рассказала о последних минутах жизни знаменитого шансонье. В студии программы также появился сын покойного артиста, 18-летний Александр.

В беседе с Борисом Корчевниковым певица поделилась своими соображениями по поводу убийства мужа. Она считает, что злоумышленники не собирались избавляться от артиста. Грабители, которые ворвались в дом, просто хотели припугнуть и стреляли во всех подряд. Однако пуля досталась именно Михаилу Кругу.

Ранение было тяжелым, но шансонье не собирался на тот свет: перед операцией был в сознании и даже шутил. В эфире шоу "Судьба человека" Ирина Круг отметила, что муж был невероятно сильным человеком. Многие годы вдову обвиняли в связи с убийцами супруга, и она сделала все, чтобы доказать свою непричастность.

В студии программы появился близкий друг семьи Леонид Телешев. Он решил передать сыну музыканта подарок от отца. По словам крестного Александра, через день после трагедии они со вдовой сидели на кухне и плакали. Тогда Ирина передала ему часы Михаила Круга и попросила, чтобы он хранил их у себя.

Как отметил Леонид Телешев, артист не успел поносить часы – их ему подарили на 40-летие. Друг семьи передал весточку от отца 18-летнему Саше. Молодой человек не смог сдержать эмоций и разрыдался в студии шоу "Судьба человека".

"Теперь есть, кому их носить. Этот момент – истина. Дай бог", – отметил Телешев.

