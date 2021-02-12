Лом был в шоке: что сказал Михаил Круг перед смертью в операционной

Вдова покойного шансонье Михаила Круга Ирина Круг в свежем интервью вспомнила ту страшную ночь в Твери 2002 года, когда в ее мужа стреляли убийцы. В студии программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на телеканале "Россия 1" певица поделилась страшными подробностями трагедии.

Знаменитый шансонье Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в Твери. Бандиты ворвались в их дом и сначала напали на мать Ирины Круг. Они стали душить ее, Ирина позвала на помощь. Преступники поднялись на третий этаж особняка и выстрелили. Круг получил два огнестрельных ранения.

Ирина считает, что им не нужна была смерть шансонье. Они хотели лишь напугать его. При этом они стреляли во всех членов семьи без разбора.

Ирина Круг рассказала, что когда ее мужа везли на каталку в операционную, он умудрялся шутить и улыбаться. Хотя до смерти оставалось несколько часов. Из наркоза он так и не вышел.

Михаил Круг и подумать не мог, что это конец. Он не был готов к смерти. Ирина Круг рассказала, что ее муж никогда не отчаивался, так получилось даже на смертном одре.

"Когда его везли на каталке в операционную, то он еще шутил. Он даже был в настроении. Не думал, что умрет. Он не был к этому готов", – рассказала Ирина Круг.

По словам певицы, сам заказчик преступления – криминальный авторитет по кличке Лом узнал о случившемся, сам был в шоке от произошедшего. Никто не ожидал такого фатального исхода.