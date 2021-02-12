"Убивать не хотели": раскрыты сенсационные подробности смерти Круга

Первого июля 2002 года злоумышленники ворвались в дом Михаила Круга. Они проникли на третий этаж особняка и принялись стрелять. Родным артиста удалось выйти сухими из воды, а он получил два огнестрельных ранения.

Вдова исполнителя считает, что преступники не хотели убивать артиста. Их целью было лишь припугнуть звезду, но все пошло не совсем по плану. Артистка утверждает, что правонарушители стреляли во всех: и в мужа, и в нее, и в мать. Казалось, что для них не имело никакого значения, в кого они попадут. По словам Ирины, шокирован был даже заказчик, когда осознал, что произошло. Известный шансонье так и не вышел из наркоза после.

Певица вспомнила, что исполнитель даже не мог подумать, что это конец. До последней минуты в сознании он сохранял позитивный настрой и нормально себя чувствовал. Когда Михаила везли в операционную, он смеялся и шутил.



Ирина Круг подчеркнула, что муж был невероятно сильным человеком. Ее восхищало то, что он не отчаивался. Перед тем, как его увезли, он нежно позвал ее. Артистка вспомнила, что утром услышала, как плачет его мать. Тогда она поняла: Михаила больше нет.

С тех пор в ее жизни было множество трудностей и неприятных инцидентов. Много лет ее прослушивали, а также просили пройти детектор лжи, чтобы доказать, что она не причастна к убийству супруга. Певица сделала все, что могла, хотя сама считает и себя жертвой той трагической ночи.

