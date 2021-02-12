Как выглядит 75-летняя мать Наташи Королевой

12 февраля матери Наташи Королевой исполнилось 75 лет. Людмила Порывай выложила в своем инстаграм-аккаунте жизнеутверждающий снимок.
В кадре пенсионерка стоит, обнявшись с супругом и держа в руках красивые "сердечки". За спинами пары – большой воздушный шарик с поздравлением на английском языке.
Фолловеры пожелали родительнице Наташи Королевой радости, здоровья и других благ. Многие отметили, что Людмила Порывай отлично выглядит: ярко и празднично. Женщина выбрала для торжества красный пиджак и красно-белое платье. образ дополнили красивая укладка и макияж.
Отметим, что Людмила Порывай известна своей эпатажной манерой одеваться. Некоторых ее наряды раздражают, а других приводят в восторг. Но равнодушных нет.
К слову, разместила новый снимок с родительницей и исполнительница. Портрет женщины вызвал противоречивую реакцию россиян. Кто-то написал, что мама Наташи Королевой стала похожа на Бориса Моисеева. Другие же, напротив, уверены, что она прекрасно выглядит.
Есть те, кто считает, что ради привлекательности мать звезды прибегала к пластическим операциям. Но подтверждения этой информации нет.
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