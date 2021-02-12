Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями

Эту картину, на которой изображена певица, художница пока нигде не выставляла. Она отметила, что красивая, позитивная и талантливая Наташа Королева давно привлекала ее внимание.
За творчество артистки, уроженки Украины, Вера Донская-Хилько наблюдала давно. Художнице импонирует, что звезда никогда не скрывала и не разрывала свои корни. По мнению живописца, во многом именно это всегда и привлекало к ней российских зрителей.
Сюжет картины художницы в символико-сюрреалистическом ключе решен не случайно. Она считает, что Наташа Королева – само воплощение Украины, красавица-дивчина. Песни исполнительницы, по мнению Веры Донской-Хилько, являются настоящим олицетворением народной любви ко всему живому.
Именно потому творчество звезды живет так долго и поэтому рядом с Наташей Королевой на картине собаки и кошки. Они – как естественное олицетворение жизни-творчества. Имеют животные и другой смысл на полотне живописца. "Они – оборотни, по ночам превращающиеся в людей", – заявила художница.
"Сюжет, в общем, прост – Наташу, как символ вечного народного и свободного искусства, выносят фактически из проданной страны в то пространство, которое может ее не только приютить, но помочь дальше развиваться – в Россию", – пояснила художница.
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