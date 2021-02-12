Наташу Королеву запечатлели рядом с оборотнями

Художница из Санкт-Петербурга Вера Донская-Хилько увидела Наташу Королеву с необычной точки зрения. Она создала картину "Исторические пути-дороги выбирает не народ!" живописец начала работать зимой 2013 года, когда произошел Майдан.

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