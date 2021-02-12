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Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой: Нарциссизм и неадекват

Тарзан выставил на посмешище полуголую мать-пенсионерку Королевой: Нарциссизм и неадекват

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В честь 75-го дня рождения матери Наташи Королевой Сергей Глушко опубликовал в личном блоге провокационный снимок тещи. Людмила Порывай предстала перед подписчиками Тарзана в полуобнаженном виде, и народ явно не оценил. Корреспондент "Дни.ру" уточнил у психолога Александра Кичаева, почему некоторые женщины пенсионного возраста стремятся показать свои прелести и устраивают фотосессии в полуобнаженном виде.

Продолжение: Как выглядит 75-летняя мать Наташи Королевой
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"Когда тебе сто лет, а тебе мерещиться, что пятнадцать", "Прям как "перележавшую" колбасу смазали", "Людмила – хорошая, прекрасная женщина... Но зачем так поиздевались над ней! Вы же видите, что не по возрасту ее раздели, оголив старое, дряблое, рыжее тело", – заявили в комментариях. По мнению подписчиков, Тарзан выставил тещу на посмешище.

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По словам специалиста, решение показывать или не показывать публике "голые" фото зависит от самоощущения женщины. "Если она чувствует себя прекрасно и в 70, и старше, это ее право. Другой вопрос, насколько это объективно и приемлемо аудиторией", – отметил собеседник "Дни.ру".

Александр Кичаев добавил, обычно за желанием показать обнаженное тело есть другой смысл. Причем иногда близкие сами подталкивают женщин оголяться не по возрасту, давая неадекватную оценку их внешним данным.

"Чаще всего за этим стоит нарциссизм, самолюбование, раздутое эго и неадекватное мнение социума. Бывает, что женщину окружают люди, которые подобострастно уверяют, что все с тобой классно, давай в том же духе. Они могут это делать и с тайным умыслом, чтобы специально подставить", – считает психолог.

Как отметил Александр Кичаев в беседе с "Дни.ру", избежать позора можно только в том случае, если человек себя адекватно оценивает. "Здесь есть определенное сдерживающее самоограничение, но у людей с нарциссическим складом этого нет, потому что они слишком себя любят и не умеют объективно оценить свои плюсы и минусы", – уверен психолог.

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Автор: 12 февраля 2021, 13:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
Мама дорогая!!! Пятнистая креветка!!! Здесь психологом Кичаевым не обойтись!!! Срочно нужен ПСИХИАТР с бригадой санитаров, чтобы принудительно определить ее на ПМЖ в дом с мягкими стенами!
Молодой парень
Ответить
Господи! Мои глаза!!!.... Что я увидел???У меня не стоит на неё!
Гость
Ответить
ПОЗОРИЩЕ!!!!
Гость
Ответить
Ужас!!!
Гость
Ответить
И чего удивляться почему Наташа такая? А вообще можно начать заикаться имея такую красоту дома!
Гость
Ответить
мля,это что за уродство!? мне плохо,товарищи!
Молодой парень
Ответить
Гость
Чуть не блеванул!
Зачем таких жутко страшных бабушек раздевать?!
+++
Гость
Ответить
Чуть не блеванул!
Зачем таких жутко страшных бабушек раздевать?!
Молодой парень
Ответить
А ведь 19 февраля у её внука- Архипа будет днюха. Вы обязательно нас проинформируете? Только не забудьте написать хорошо ли сос*т Архип!
ГостьРоман
Ответить
Cтарая дура. Вся семейка - фрики и дибилоиды.
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