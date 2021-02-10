"Кровь вскипела": вдова Михаила Круга похвасталась пышными формами

Певица старается радовать поклонников не только роскошными концертами, но и атмосферными фотографиями. Аудитория артистки в "Инстаграм" составляет практически 400 тысяч человек, многие знают ее и постоянно осыпают комплиментами.
На этот раз Круг вызвала крайне противоречивую реакцию. Она выложила новый пост. На снимке артистка позирует в светлом платье с глубоким декольте. На ее лице достаточно яркий макияж, а центром композиции является высокая красная свеча.
Некоторые пользователи пришли в восторг от фотосессии. "Великолепная", "Богиня", "Сногсшибательны", "Какая женщина, просто вау", "Обожаю Вас. От вас такая энергетика мощная!", "Вы красотка, Ирина, звезда", "Шикарная женщина", – восхищались они. Один подписчик настолько увлекся, что заговорил длинными стихами, упомянув, что у него "вскипела кровь".
Однако многим образ певицы показался слишком неуместным и откровенным. Они призвали звезду быть скромнее и отметили, что раньше она такого себе не позволяла. "Ира, возвращай свою скромность, не идёт тебе такая откровенность", "После развода осмелела", "Ира, верни скромность, некрасиво", "Да уж, совсем другая, а жаль", "Слишком глубокое декольте", "Верните Ирину", – возмутились они.
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