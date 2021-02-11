Переписка Гагариной с новым любовником попала в Сеть

Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что Полина Гагарина активно строит личную жизнь. Между тем сама артистка не комментирует эти новости.
По словам Сазыкиной, у Гагариной отношения с бывшим хоккеистом, концертным директором Андреем Мухачевым. Вместе они уже давно, пишет "Собеседник".
Недавно телефон Полины Гагариной был взломан и вся переписка директора с певицей попала в Сеть и стала известна узким кругам. Сазыкина в курсе происходящего. Она считает, что именно из-за этого бывший муж Гагариной не хотел отпускать с ней дочь за границу.
"Когда я спросила у хакера, зачем он прислал мне эту переписку, он ответил, что заказчик с ним не расплатился. Поэтому он нашел меня, зная, что я работаю в шоу-бизнесе и могу распространить информацию о его ситуации", – рассказала Сазыкина.
Ранее "Дни.ру" сообщали, что новым возлюбленным Полины Гагариной стал музыкальный продюсер Владимир Чиняев – ChinKong. У мужчины обширные связи в мире шоу-бизнеса.
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