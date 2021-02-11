Переписка Гагариной с новым любовником попала в Сеть

Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что певица Полина Гагарина якобы встречается с новым возлюбленным. Сообщалось, что ее бывший муж фотограф Дмитрий Исхаков не хотел отпускать их общую дочь на отдых с этой парочкой. Наконец появились свежие подробности.

прочитано 386 раз