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Переписка Гагариной с новым любовником попала в Сеть

Переписка Гагариной с новым любовником попала в Сеть

Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Недавно в Сети стали ходить слухи о том, что певица Полина Гагарина якобы встречается с новым возлюбленным. Сообщалось, что ее бывший муж фотограф Дмитрий Исхаков не хотел отпускать их общую дочь на отдых с этой парочкой. Наконец появились свежие подробности.
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Продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что Полина Гагарина активно строит личную жизнь. Между тем сама артистка не комментирует эти новости.

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 Полина Сергеевна Гагарина

Полина Сергеевна Гагарина Певица

По словам Сазыкиной, у Гагариной отношения с бывшим хоккеистом, концертным директором Андреем Мухачевым. Вместе они уже давно, пишет "Собеседник".

Недавно телефон Полины Гагариной был взломан и вся переписка директора с певицей попала в Сеть и стала известна узким кругам. Сазыкина в курсе происходящего. Она считает, что именно из-за этого бывший муж Гагариной не хотел отпускать с ней дочь за границу.

"Когда я спросила у хакера, зачем он прислал мне эту переписку, он ответил, что заказчик с ним не расплатился. Поэтому он нашел меня, зная, что я работаю в шоу-бизнесе и могу распространить информацию о его ситуации", – рассказала Сазыкина.

Ранее "Дни.ру" сообщали, что новым возлюбленным Полины Гагариной стал музыкальный продюсер Владимир Чиняев – ChinKong. У мужчины обширные связи в мире шоу-бизнеса.

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Автор: 11 февраля 2021, 15:26 Источник: "Собеседник" ✓ Надежный источник
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Роскошные ноги Гагариной покорили премию МУЗ-ТВ

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