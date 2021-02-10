Эдиту Пьеху поздравляют с рождением девочки

Эдита Пьеха стала прабабушкой. Ее 34-летняя внучка Эрика Быстрова родила дочку. Это второй ребенок для Эрики. У нее уже есть семилетняя дочь Василиса.
О беременности внучки Эдиты Пьехи не было известно. Она не рассказывала об этом в соцсетях и интервью. После родов она опубликовала в своем "Инстаграм" фото из роддома, на котором предстала в белой сорочке, и написала "Я – мама двоих девчонок".
Брат Стаса Пьехи уже успел прокомментировать радостное событие в семье. В одном из интервью "КП" он поблагодарил за теплые слова в адрес малышки. Теперь она второй раз стал дядей.
Напомним, что внук Эдиты Пьехи– Стас Пьеха – в прошлом страдал от наркозависимости. Ему удалось побороть пагубное пристрастие и излечиться.
В отличие от многих российских звезд, он ничего не рассказывал о личной жизни. Он тайно женился на дизайнере Наталье Горчаковой. В 2014-м году в их семье родился сын Петр. Об этом также не было известно широкой общественности.
Новость о женитьбе и прибавлении в семье внука поведала Эдита Пьеха, сказав, что он больше не является завидным холостяком.
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