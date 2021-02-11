"Некоторым не показано материнство": бросившей грудничка Брухуновой вынесли приговор

Татьяна Брухунова несколько дней назад в личном блоге поделилась радостью: она отправилась в Сочи по делам, а заодно решила отдохнуть. Подписчики возмутились тому, что супруга Евгения Петросяна бросила в Москве 9-месячного Вагана. Корреспондент "Дни.ру" решил узнать у психолога, эксперта по взаимоотношениям родителей и детей Натальи Искры, как на малыша влияют частые отлучки матери.

"Объявление для неравнодушных тетушек, что волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. А я трижды в день на связи с домом по Skype", – отметила Татьяна Брухунова под одним из своих постов.

По словам психолога, первичная привязанность формируется у ребенка в возрасте до полутора лет. Для нормально развития малыша необходимо, чтобы рядом с ним постоянно был взрослый человек, способный удовлетворять его потребности. В идеале, конечно, чтобы это была мама, но в целом нет ничего плохого, если ребенок находится под присмотром постоянной няни.

"Важно, чтоб постоянно был близкий взрослый, чтобы не было такого: три месяца один, два месяца другой, три дня еще третий. Если постоянная няня, то, в принципе, ничего страшного", – отметила Наталья Искра в беседе с "Дни.ру".

По словам специалиста, часто и для самой мамы полезно, когда она не замыкается в семье, а уделяет время деятельности, которая приносит удовольствие. При этом психолог добавила, что в целом не всем женщинам удается справляться с родительством. Возможно, Татьяна Брухунова относится как раз к такой категории людей.

"Некоторым не показано материнство, они не могут сидеть дома, им это неприятно. Тогда, естественно, лучше, чтобы была няня, которая будет нежной к ребенку, теплой, чем мама, которая не даст ему материнского отношения, чувствительности", – отметила собеседница "Дни.ру".

Специалист уточнила, что малышу в первые месяцы жизни нужно не только бытовое обслуживание, но и эмоциональное. "Чтобы мама адекватно реагировала на сигналы ребенка, чтобы не раздражалась, чтобы ей хватало ресурса", – подытожила Наталья Искра.